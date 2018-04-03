تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد" لـ7 مايو

منذ 13 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد" لـ7 مايو

هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل جلسة محاكمة 66 متهمًا في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش"، والمعروفين إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، لجلسة 7 مايو لتقرير البحث الاجتماعي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت أن هذه الجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والإعتداء علي مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

أخبار متعلقة

10 سنوات لـ«إخوانيَّين».. واليوم محاكمة 66 فى «داعش الصعيد»

10 سنوات لـ«إخوانيَّين».. واليوم محاكمة 66 فى «داعش الصعيد»
تأجيل محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد" للغد

تأجيل محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد" للغد
محامي ٣ متهمين بـ"داعش الصعيد" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع موكليه

محامي ٣ متهمين بـ"داعش الصعيد" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع موكليه
بدء جلسة محاكمة المتهمين في "داعش الصعيد"

بدء جلسة محاكمة المتهمين في "داعش الصعيد"
غدا.. "الجنايات" تستأنف محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد"

غدا.. "الجنايات" تستأنف محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد"
تأجيل محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد" لـ 2 إبريل

تأجيل محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد" لـ 2 إبريل

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

رفض رد المحكمة في قضية مقتل "تقى" عروس بنها

رفض رد المحكمة في قضية مقتل "تقى" عروس بنها

نادية مبروك: الإذاعة المصرية ستنقل احتفالات المصريين بـ"شم النسيم"

نادية مبروك: الإذاعة المصرية ستنقل احتفالات المصريين بـ"شم النسيم"

ألمانيا: الادعاء العام يطالب بترحيل زعيم كتالونيا السابق إلى إسبانيا

ألمانيا: الادعاء العام يطالب بترحيل زعيم كتالونيا السابق إلى إسبانيا

"التموين": طرح 7500 طن دواجن بالمجمعات خلال شهر رمضان

"التموين": طرح 7500 طن دواجن بالمجمعات خلال شهر رمضان

اختيارات الوطن

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

«سوق الجمعة» يغتال أحلام الأشقاء الأربعة: ادعوا لخامسنا

«سوق الجمعة» يغتال أحلام الأشقاء الأربعة: ادعوا لخامسنا

«نصّابون» يطلبون بيانات المواطنين وشركات المحمول تحذر: «أبلغونا فوراً»

«نصّابون» يطلبون بيانات المواطنين وشركات المحمول تحذر: «أبلغونا فوراً»

الأكثر قراءة

عاجل