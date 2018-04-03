تأجيل محاكمة 66 متهما في "داعش الصعيد" لـ7 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل جلسة محاكمة 66 متهمًا في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش"، والمعروفين إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، لجلسة 7 مايو لتقرير البحث الاجتماعي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت أن هذه الجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والإعتداء علي مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.