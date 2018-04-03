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الوطن

بالصور| الدبكة الأردنية تتألق مع ملوك السامبا في "فلكلور دمنهور"

منذ 22 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
بالصور| الدبكة الأردنية تتألق مع ملوك السامبا في "فلكلور دمنهور"

مهرجان دمنهور للفلكلور

تستمر فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي، حيث أقيم مساء أمس، على مسرح أوبرا دمنهور حفل تضمن لوحات فنية راقصة لفرقة الرمثا وشابات السلط الأردنية رسمت ملامح من العادات والتقاليد الشعبية في مختلف أنحاء المملكة كان منها موسم الحصاد، حنة العروسة، رقصة الحاشي والتي يؤديها الرجال في حفلات الزواج بالإضافة إلى رقصة الدبكة الشهيرة التي تفاعل الحضور مع إيقاعاتها المميزة.

وظهرت براعة ملوك السامبا في أداء مجموعة من التابلوهات التي حملت الطابع المميز للبرازيل وكان أبرزها رقصة السامبا الشهيرة التي ما زال يحتفظ أصحابها الأصليون بلقب ملوك السامبا رغم انتشارها في مختلف أنحاء الأرض.

وقدمت فرقة التذوق بالإسكندرية مجموعة من المشاهد الفلكلورية انعكس خلالها الارتباط الوثيق بين أبناء مدينة الثغر والبحر باعتباره عنصرا رئيسيا في حياتهم اليومية ومجالا لعمل الكثيرون منهم وتسببت في حالة من البهجة وتفاعل معها الحضور كان منها الشمعدان، شرقيات، بنات إسكندرية، أبو العباس، الصيادين، البحر عالي، السوق والتنورة.

 

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