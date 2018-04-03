عميد "تجارة الأزهر" يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: دمت لنا زعيما صادقا

بعث محمد يونس عبدالحليم أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوزه بأغلبية ساحقة.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي ويشرفني وكلية التجارة جامعة الأزهر، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وما يقرب من عشرين ألف طالب يدرسون بالكلية من مختلف مدن وقرى مصرأ أن نتقدم لفخامتكم بأصدق مشاعر الامتنان والاعتزاز بثقة الشعب المصري العظيم لشخصكم الكريم، لتولي المسئولية لفترة رئاسية ثانية من خلال عرس انتخابي كبير عكس مدى وطنية الشعب المصري العظيم، ووعيه وإدراكه للمخاطر التي تحدق بالأمة".

وأضافت البرقية: "لقد كانت قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن في منعطف دقيق من تاريخ مصر المعاصر، ومواجهه التحديات الجسام بكل عزم وإصرار وإرساء العديد من الإنجازات في كافة القطاعات وبالتوازي في آن واحد".

وأضافت البرقية: "التفاف المصريين خلف خطواتكم الوطنية يعد تأكيدا لركائز وثوابت الدولة المصرية في أن تبقى أبد الدهر منارة للإنسانية نحو الحضارة والتقدم والازدهار، فتحية لكم سيادة الرئيس ودمت رمزا رفيعا وزعيما صادقا تدافع عن الحق وتزود عن الأمه وتقود عجلة التنمية والبناء، حتى تتأكد لمصرنا العزيزة ريادتها على مختلف المستويات والأصعدة، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها، حفظ الله مصر وحفظ جيشها وشرطتها، حفظ الله قائدها وزعيمها".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.