بالتفاصيل| جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي

تنطلق فعاليات المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي، غدا، والمقرر عقده بمجلس النواب، ويتضمن برنامج المؤتمر المقرر عقده على مدار يومين، كلمات بحسب الترتيب لكل من: الحبيب المالكي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب في المملكة المغربية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وتشهد الجلسة الأولى تعيين نائب وأمين سر للمؤتمر من الرئيس استنادا لأحكام المادة "10" من النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، فضلا عن تقرير للأمين العام، وتقرير للدورتين 22 و23 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للنقاش للمصادقة عليهما، كما تشهد الجلسات انعقاد اجتماعات للجان المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والطفولة.

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