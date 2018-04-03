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الوطن

ضبط 103 كيلو أسماك مملحة فاسدة في المنيا

منذ 13 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
ضبط 103 كيلو أسماك مملحة فاسدة في المنيا

صوره ارشيفية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم، من ضبط عدد 103 كيلو من الأسماك المملحة (الفسيخ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها مديرية الطب البيطري على الأسواق والمحلات العامة بمركز ملوي وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين للوقوف على المعروض من منتجات خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملة أسفرت أيضا عن مصادرة عدد 75 كيلو من اللحوم البلدية لدى أصحاب محلات جزارة تم ذبحها خارج المجزر وقد تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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