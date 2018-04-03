تسجيل الدخول

الوطن

للمرة الثانية.. جينا سليم تتعاون مع باسل الخياط في "الرحلة 710"

منذ 7 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
للمرة الثانية.. جينا سليم تتعاون مع باسل الخياط في "الرحلة 710"

جينا سليم

تستعد جينا سليم لتصوير مشاهدها في مسلسل الرحلة 710 للمخرج حسام علي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وتقوم جينا بشخصية امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس، المسلسل هو ثاني أعمالها في رمضان المقبل، حيث تشارك أيضا في مسلسل بني يوسف مع النجمة يسرا.

ومن خلال مسلسل الرحلة 710 تكرر جينا تعاونها مع النجم السوري باسل الخياط والمخرج حسام على وشركات الإنتاج سيلميديا وتريلر وماكس برودكشن، حيث تعاونت معهم في رمضان الماضي بصفتها استشاري علاج نفسي خدمة سايك سينما لشخصيات مسلسل 30 يوم، وتهدف الخدمة إلى مساعدة الفنانين من خلال الورش الجماعية والاستشارات المحددة أو المباشرة، في الوصول إلى الأبعاد النفسية الخاصة بشخصيات الأعمال الفنية، وهذا من خلال بناء التفاعل بين الأعمال الفنية وعلم النفس.

جينا سليم هو الاسم الفني لجورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأميركية وعضوة في عدة جمعيات علمية مرموقة تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع المصري للمرض النفسي وأسلوب التعامل معه، والتوعية به، عملت كمستشار لعدة شركات عالمية مثل فودافون، كوكاكولا، لوريال، هينكل، أوراكل والبنك التجاري الدولي (CIB)، كما ألفت كتاب بعنوان رحلتي ليتواجد ضمن قائمة أكثر 10 كتب عامة مبيعًا في مكتبات الكتب خان، وتملك جورجيت مركزها الخاص، سايك هيلث لخدمات الصحة النفسية والتدريب، وتكتب في عدة مجلات وهي ضيفة العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية لنشر التوعية بالمرض النفسي.

أخبار متعلقة

باسل خياط: "الست صخرة لازم الراجل يشكلها".. وزينة: "مالك يا ابني"

باسل خياط: "الست صخرة لازم الراجل يشكلها".. وزينة: "مالك يا ابني"
بالفيديو| باسل خياط: "أنا ربيت نفسي".. وزينة: "يا صايع أنت يا عسل"

بالفيديو| باسل خياط: "أنا ربيت نفسي".. وزينة: "يا صايع أنت يا عسل"
باسل الخياط يتلذذ بتعذيب ريهام عبدالغفور في "الرحلة 710"

باسل الخياط يتلذذ بتعذيب ريهام عبدالغفور في "الرحلة 710"
ريهام عبد الغفور تبدأ تصوير مشاهدها بـ"الرحلة 710"

ريهام عبد الغفور تبدأ تصوير مشاهدها بـ"الرحلة 710"
مي سليم زوجة وليد فواز في "الرحلة 710"

مي سليم زوجة وليد فواز في "الرحلة 710"
باسل الخياط يعود للقاهرة لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله "الرحلة 710"

باسل الخياط يعود للقاهرة لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله "الرحلة 710"
إيهاب فهمي وأميرة العايدي ينضمان لمسلسل "الرحلة 710" مع باسل الخياط

إيهاب فهمي وأميرة العايدي ينضمان لمسلسل "الرحلة 710" مع باسل الخياط
باسل الخياط يواصل تصوير "الرحلة 710" مع ريهام عبد الغفور

باسل الخياط يواصل تصوير "الرحلة 710" مع ريهام عبد الغفور
نور محمود من منطقة شعبية في "الرحلة 710"

نور محمود من منطقة شعبية في "الرحلة 710"

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

العراب في لقاء قديم: الشهرة لا تعني النجاح والأسواني تفوق على محفوظ

العراب في لقاء قديم: الشهرة لا تعني النجاح والأسواني تفوق على محفوظ

"كفر الشيخ" تطرح 10 عمارات للإسكان بالمزاد في "أرض القمامة"

"كفر الشيخ" تطرح 10 عمارات للإسكان بالمزاد في "أرض القمامة"

محافظ القاهرة: توفير ربع مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميا

محافظ القاهرة: توفير ربع مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميا

شاكر يفتتح أول مصنع لإنتاج مهمات محولات القوى بالشرق الأوسط في السويس

شاكر يفتتح أول مصنع لإنتاج مهمات محولات القوى بالشرق الأوسط في السويس

سفير النرويج بالقاهرة يدعو رجال الأعمال لحضور معرض دولي في أغسطس

سفير النرويج بالقاهرة يدعو رجال الأعمال لحضور معرض دولي في أغسطس

اختيارات الوطن

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

الأكثر قراءة

عاجل