للمرة الثانية.. جينا سليم تتعاون مع باسل الخياط في "الرحلة 710"

تستعد جينا سليم لتصوير مشاهدها في مسلسل الرحلة 710 للمخرج حسام علي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وتقوم جينا بشخصية امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس، المسلسل هو ثاني أعمالها في رمضان المقبل، حيث تشارك أيضا في مسلسل بني يوسف مع النجمة يسرا.

ومن خلال مسلسل الرحلة 710 تكرر جينا تعاونها مع النجم السوري باسل الخياط والمخرج حسام على وشركات الإنتاج سيلميديا وتريلر وماكس برودكشن، حيث تعاونت معهم في رمضان الماضي بصفتها استشاري علاج نفسي خدمة سايك سينما لشخصيات مسلسل 30 يوم، وتهدف الخدمة إلى مساعدة الفنانين من خلال الورش الجماعية والاستشارات المحددة أو المباشرة، في الوصول إلى الأبعاد النفسية الخاصة بشخصيات الأعمال الفنية، وهذا من خلال بناء التفاعل بين الأعمال الفنية وعلم النفس.

جينا سليم هو الاسم الفني لجورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأميركية وعضوة في عدة جمعيات علمية مرموقة تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع المصري للمرض النفسي وأسلوب التعامل معه، والتوعية به، عملت كمستشار لعدة شركات عالمية مثل فودافون، كوكاكولا، لوريال، هينكل، أوراكل والبنك التجاري الدولي (CIB)، كما ألفت كتاب بعنوان رحلتي ليتواجد ضمن قائمة أكثر 10 كتب عامة مبيعًا في مكتبات الكتب خان، وتملك جورجيت مركزها الخاص، سايك هيلث لخدمات الصحة النفسية والتدريب، وتكتب في عدة مجلات وهي ضيفة العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية لنشر التوعية بالمرض النفسي.