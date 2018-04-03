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الوطن

محافظ القاهرة: إنشاء إدارة خاصة بمنطقة "القاهرة الخديوية" لتطويرها

منذ 20 دقيقة
كتب: وائل فايز
محافظ القاهرة: إنشاء إدارة خاصة بمنطقة "القاهرة الخديوية" لتطويرها

جولة المحافظ بالقاهرة الخديوية

أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد إنشاء إدارة خاصة بالقاهرة الخديوية لتسهيل أعمال الحفاظ عليها وصيانتها وتطويرها، على أن تضم الإدارة الجديدة ممثلين لأحياء القاهرة الخديوية الأربعة للعمل على توفير التراخيص التي تحتاجها الإدارة.

وأكد المحافظ، في اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، أنه اقترح على اللجنة العليا للحفاظ على التراث برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تخصيص مقر دائم للإدارة، وتمت الموافقة على ذلك، لافتا إلى أن شركة مصر للأصول العقارية، التابعة للشركة القابضة للتأمين، وفرت مكتب فى وسط البلد بمساحة 300 متر مربع، على أن تدفع المحافظة إيجارا رمزيا له قدره 300 جنيه سنويا، كما تبرعت شركة خاصة لديها 26 عقارا في وسط البلد بتجهيز المكتب الجديد.

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