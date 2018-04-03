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الوطن

العثور على جثة مجهولة في "صحراوي المنيا"

منذ 7 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
العثور على جثة مجهولة في "صحراوي المنيا"

صوره ارشيفية لجثه

تواصل أجهزة الأمن في المنيا، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ملقاة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي على بعد 15 كيلومتر من كمين البرشا أمام قرية تل بني عمران التابعة لمركز دير مواس جنوب المحافظة، وترجح التحريات الأولية أن سيارة صدمته وفر سائقها هاربًا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عصام جمال، مأمور مركز شرطة ملوي، بالعثور على جثة لرجل في العقد السادس من العمر .

كشفت التحريات الأولية للعقيد عصام أبو الفضل، رئيس فرع البحث للجنوب، بإشراف العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، أن الجثة جرى العثور عليها بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وبها إصابات ظاهرة، ويرجح اصطدامه بسيارة فرت هاربة.

وبمناظرة الجثة بعد نقلها لمستشفى ملوي العام، تبين من الكشف المبدئي الذي قام به مفتش الصحة، والدكتور إسحق إبراهيم فارس، نائب مدير المستشفى، وجود إصابات، وتهشم بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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