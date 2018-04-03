محافظ الإسكندرية يكلف بتشكيل لجنة علمية لدراسة إمكانية استخدام الحمأة

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة علمية من المحافظة، وجميع الجهات المختصة، لدراسة إمكانية استخدام الحمأة كسماد عضوي طبقا للكود المصري والمعايير الصادرة من وزارة البيئة والصحة والزراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، لمناقشة الاستفادة القصوى من الحمأة بموقع "٩ ن"، وذلك بطرق علمية سليمة، بحضور اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ووكلاء وزارة الصحة والبيئة والزراعة، وممثلي من جامعة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بالالتزام بالمعايير البيئية والصحية، والمحافظة على الصحة العامة، مؤكدًا على أن مسألة التخلص الآمن من الصرف الصحي، ووضع أساليب عملية وعلمية للاستفادة من الحمأة والتي تعد أهم المشاكل الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أنه يجرى وضع آليات منظمة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في ذلك.