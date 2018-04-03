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الوطن

بالصور| محافظ الجيزة يفتتح مشروعات في حي العجوزة

منذ 34 دقيقة
كتب: وائل فايز
بالصور| محافظ الجيزة يفتتح مشروعات في حي العجوزة

الدالى يفتتح عدد من المشروعات

افتتح اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة،  بعض المشروعات بعد تطويرها في نطاق حي العجوزة، حيث تمت أعمال تطوير ووضع أكشاك موحدة بشارع السودان أمام مزلقان مطار إمبابة بحي العجوزة لتناسب الشكل الحضاري للمحافظة وحتى لا تتسبب في إعاقة حركة المشاة.

وقال محافظ الجيزة: "الأكشاك كانت بحالة سيئة وتحتل أماكن متعددة أمام أسوار جراج الحي وصيانة الطرق ومديرية الطرق وتم تطوير الشكل العام للأكشاك بصورة موحدة ولائقة تناسب الذوق العام".

وأشار "الدالي" إلى أنه تم نقل جميع الأكشاك في مكان واحد أمام سلم مشاه مطار إمبابة بشارع السودان، كما تم دعم المنطقة بالزهور والنباتات لتعطي صورة جمالية للمكان وللمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ يرافقه اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، واللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، العديد من أعمال التطوير التي تمت بنطاق الحي بإمكانيات الحي الذاتية.

وأشار "المحافظ" إلى أنه تم ترميم وتجميل أسوار شارع السودان بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم رسم لوحات فنية تعبر عن الحضارة الفرعونية في إطار تجميل الشكل العام للشارع بأكمله، وقام المحافظ بتكريم الأساتذة والطلاب المشاركين في أعمال التجميل.

وأكد "الدالي" أن حي العجوزة قام برفع كفاءة جراج الحي وتحويله إلى مركز صيانة متكامل لإصلاح جميع المركبات، كما تم إنشاء مخازن جديدة للآلات والمعدات بصورة لائقة لتخزين خامات العمل.

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