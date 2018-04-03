تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس المتهمين بقتل وكيل معهد أزهري وسرقته في الشرقية

منذ 7 دقيقة
كتب: الوطن
تجديد حبس المتهمين بقتل وكيل معهد أزهري وسرقته في الشرقية

ارشيفية

قررت نيابة أبو كبير، تجديد حبس 6 متهمين بقتل وكيل معهد أزهري، وسرقة مبلغ مالي كبير منه، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا يفيد بوفاة "عبدالباسط. م. و."، 57 سنة، وكيل معهد أزهري بمدينة أبو كبير بالمعاش، ومقيم حي النصر بدائرة كفر صقر، إثر إصابته بطلق ناري وسرقة مبلغ مالي كبير منه.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد رائد ربيع، رئيس المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام. م. م. ع."، ٢٤ سنة، سائق، و"علي. ع. ا. س." ٣٤ سنة، حداد، و"أنس. م. ا. م."، ٢٦ سنة، صاحب محل مستلزمات تجميل، ومقيمين بكفر صقر، و"محمد. ح. م. ال."، ٢٨ سنة، سائق، و"جميل. ج. ف."،٣٠ سنة، عاطل، و"إبراهيم. ع. م."، ٣٢ سنة، ميكانيكي، ومقيمين في دبيج بمركز ديرب نجم.

واعترف الجناة باشتراك متهم سابع معهم بارتكاب الواقعة يدعى "متولى. م. س."، 31 سنة، عاطل، ومقيم في دبيج بمركز ديرب نجم.

وبتكثيف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، كما جرى ضبط مبلغ مالي كبير بحوزة المتهمين، وسيارتين، ودراجة بخارية، لاستخدامهم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

أخبار متعلقة

حبس 6 أعضاء من "الإخوان" بتهمة التحريض على الشغب والعنف بالغربية

حبس 6 أعضاء من "الإخوان" بتهمة التحريض على الشغب والعنف بالغربية
حبس ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلتها بسبب سكب "مُنظف أطباق" على الطعام

حبس ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلتها بسبب سكب "مُنظف أطباق" على الطعام
تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مخزن خردة في الشرابية

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مخزن خردة في الشرابية
تجديد حبس تاجر و3 جامعيين بتهمة سرقة شقة في الرحاب 15 يوما

تجديد حبس تاجر و3 جامعيين بتهمة سرقة شقة في الرحاب 15 يوما
حبس عامل لقتله طالب في مشاجرة بأبوكبير

حبس عامل لقتله طالب في مشاجرة بأبوكبير

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

تعليمات هامة على قائد السيارات معرفتها عن "مسافة الأمان"

تعليمات هامة على قائد السيارات معرفتها عن "مسافة الأمان"

مختبر بريطاني: لا دليل على أن غاز الأعصاب الذي سمم سكريبال مصدره روسيا

مختبر بريطاني: لا دليل على أن غاز الأعصاب الذي سمم سكريبال مصدره روسيا

حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بمنطقة "قباء" بالسلام

حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بمنطقة "قباء" بالسلام

غدا.. إطلاق كتاب "الأوزان التي لم يأت مثلها في كلام العرب"

غدا.. إطلاق كتاب "الأوزان التي لم يأت مثلها في كلام العرب"

"عبدالعال" لـ"الجبوري": مصر داعمة لوحدة العراق وقضاياه

"عبدالعال" لـ"الجبوري": مصر داعمة لوحدة العراق وقضاياه

اختيارات الوطن

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

الأكثر قراءة

عاجل