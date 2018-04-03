تجديد حبس المتهمين بقتل وكيل معهد أزهري وسرقته في الشرقية

قررت نيابة أبو كبير، تجديد حبس 6 متهمين بقتل وكيل معهد أزهري، وسرقة مبلغ مالي كبير منه، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا يفيد بوفاة "عبدالباسط. م. و."، 57 سنة، وكيل معهد أزهري بمدينة أبو كبير بالمعاش، ومقيم حي النصر بدائرة كفر صقر، إثر إصابته بطلق ناري وسرقة مبلغ مالي كبير منه.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد رائد ربيع، رئيس المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام. م. م. ع."، ٢٤ سنة، سائق، و"علي. ع. ا. س." ٣٤ سنة، حداد، و"أنس. م. ا. م."، ٢٦ سنة، صاحب محل مستلزمات تجميل، ومقيمين بكفر صقر، و"محمد. ح. م. ال."، ٢٨ سنة، سائق، و"جميل. ج. ف."،٣٠ سنة، عاطل، و"إبراهيم. ع. م."، ٣٢ سنة، ميكانيكي، ومقيمين في دبيج بمركز ديرب نجم.

واعترف الجناة باشتراك متهم سابع معهم بارتكاب الواقعة يدعى "متولى. م. س."، 31 سنة، عاطل، ومقيم في دبيج بمركز ديرب نجم.

وبتكثيف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، كما جرى ضبط مبلغ مالي كبير بحوزة المتهمين، وسيارتين، ودراجة بخارية، لاستخدامهم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.