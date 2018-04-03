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الوطن

"إقليمي الجمعيات الأهلية" في البحيرة: السيسي يستحق ثقة الشعب

منذ 5 دقيقة
كتب: الوطن
"إقليمي الجمعيات الأهلية" في البحيرة: السيسي يستحق ثقة الشعب

السيسى

أكد المهندس سعيد بسيوني، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في البحيرة، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، ووصول عدد المشاركين فيها لأكثر من 24 مليون مواطن، وحصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكثر من 92% من أصوات الناخبين، دليل قاطع على حرص الشعب المصري العظيم على بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة الديمقراطية، وعلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس السيسي في قلوب وعقول كل المصريين.

وقال بسيوني، في بيان، اليوم، إن النجاح الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يستحقه عن جدارة لما قام به من إنجازات غير مسبوقة ومبهرة خلال فترة رئاسته الأولى لمصر، كما أن الشعب المصري يدرك تماما أن الرئيس السيسي قبل أن يتولى منصبه الرئاسي في الفترة الرئاسية الأولى حمل روحه على كفه لإنقاذ هذا الوطن وتخليصه من قوى الإرهاب والشر والظلام من خوارج هذا العصر.

وتقدم المهندس سعيد بسيوني بالتهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري.

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