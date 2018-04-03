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الوطن

"صحة الإسكندرية" تستعد لشم النسيم برش الحدائق ورفع الطوارئ

منذ 25 دقيقة
كتب: الوطن
"صحة الإسكندرية" تستعد لشم النسيم برش الحدائق ورفع الطوارئ

حدائق ومتنزهات _ صورة أرشيفية

استعدت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، لاستقبال عيد شم النسيم وذلك برش الحدائق والمنتزهات ضد الحشرات الطائرة والتي تنتشر مع عيد شم النسيم وذلك للتطهير استعدادًا لاستقبال الزوار في العيد والتنزه بحرية وعدم الإصابة بالأمراض الوبائية.

وقالت الدكتورة عزه الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، إنه تم البدء الاهتمام بنظافة المتنزهات العامة وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها، مؤكده على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال عيد شم النسيم.

وأكدت على توجيه مراقبي الأغذية لمتابعة وأخذ عينات لتحليلها من أماكن تصنيع وتخزين وبيع الفسيخ مع ضرورة التحفظ على الأغذية التي أخذت عينات منها لحين ظهور نتيجة التحاليل مع تأجيل إجازات مراقبي الأغذية في غير الأحوال الطارئة لبعد انتهاء الاحتفالات.

وأكدت على تطبيق خطة الطوارئ المعتادة بجميع المستشفيات التابعة للمديرية وتشمل مضاعفة أطقم الطوارئ والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية لمساعدة أي مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد وتحتاج قوى بشرية إضافية أو تخصصات نادرة.

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