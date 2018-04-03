غدا.. بدء اليوم الخامس لمعرض الإسكندرية الدولي

يبدأ اليوم الخامس لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب غدًا الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحا، بندوة عن "معنى الإسلام المعتدل" يتحدث فيها كل من الشيخ أحمد ترك، والدكتور سعود السرحان من السعودية، ويقدمها الدكتور محمود عزت.

ويعقد في الساعة الواحدة، ندوة عن "ثقافة التشجيع" بالتعاون مع اللجنة الثقافية لنادي الاتحاد السكندري يتحدث فيها محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، والكابتن محمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد، تقدمها الكاتبة الصحفية أميرة فتحي، وفي الساعة الواحدة ظهرا، ورشة حكي للأطفال يقدمها الكاتب مصطفى غنايم.