القدرة على التعبير

كل منّا لديه قدرة على التعبير وليس هناك أحداً من البشر لا يستطيع التعبير عن ذاته للآخرين، لكن الفكرة في اختلاف كل منا في قدرته وطريقته على التعبير، فمنا من يعبر عن وجهة نظره عن طريق الكلام، ومنا من يعبر عن مشاعره وأحاسيسه بالفن من خلال اللوحات الفنية أو الموسيقى والغناء، ومنا من يعبر عن فكره بالكتابة والرموز، حتى الصمت يعتبر في حد ذاته آداة للتعبير في حياة الكثيرين من البشر.

هذا الاختلاف بيننا في القدرة والطريقة يرجع إلى أننا صور مصغرة للإله الكبير الذي خلقنا على صورته ومثاله، فنحن البشر نحمل في ذاتنا أجزاء ناقصة من صفات كاملة يتصف بها الإله الكامل.. فالله هو الفنان البديع الذي تفنن في خَلقه وأبدعه في ألوانه الخلابة التي نراها في الكون من حولنا والتي تسر الناظرين إليها، لذلك خرج من البشر كثير من الفنانين والرسامين.. والله هو المفكر الأعظم الذي عبر عن فكره ومنطقه من خلال كتبه السماوية لذلك خرج من البشر كثير من الأدباء والمفكرين.. وكما يصمت الله صمتاً طويلا على هؤلاء الظالمين ليأخر عقابهم ليوم الحساب نصمت نحن أيضاً على كثير من الأعداء في حياتنا لنحدد الوقت المناسب لمعاقبتهم.

المواقف الحياتية تجبرنا لا محالة على التعبير عما بداخلنا من خلال ردود أفعالنا المختلفة.. فكم من صمت ينتصر على كلام ويعتبر رداً قوياً وفعال، وكم من تجاهل يتغلب على تفاعل ويعتبر إنهاء تام لكل شيء!