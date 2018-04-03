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الوطن

"الرئاسة": العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد تعاون لم يكن موجودا من قبل

منذ 19 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"الرئاسة": العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد تعاون لم يكن موجودا من قبل

بسام راضي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتبادل التهاني بينه وبين رئيس الوزراء الإثيوبي في مداخلة هاتفية اليوم.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياية"، أن العلاقات بين الدولتين جيدة جدا، وتشهد تعاون ثنائي وتفاهم وإرادة لم تكن موجودة من قبل.

وأشار إلى أن العلاقة تتطور بين الدولتين، والقضايا التي يوجد بها تباين في وجهات النظر، وأكد الرئيس فيها أن مصر يدها ممدودة للتعاون في إطار الاحترام المتبادل، وكل شيء قابل للنقاش والتفاوض.

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