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الوطن

السفير الفلسطيني: طالبنا "الجنائية الدولية" بالتحقيق بأحداث يوم الأرض

منذ 18 دقيقة
كتب: شريف سليمان
السفير الفلسطيني: طالبنا "الجنائية الدولية" بالتحقيق بأحداث يوم الأرض

السفير الفلسطيني لدى القاهرة

قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إن الحكومة الفلسطينية تقدمت بطلب رسمي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم السبت الماضي لطلب التحقيق فيما جرى في أحداث يوم الأرض، والذي قتلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين.

وأضاف اللوح، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "TEN"، أن الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين طالبت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وجمعيتها العامة، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأحداث بمصداقية في إطار زمني، لافتًا إلى ضرورة تمكين اللجنة من القيام بعملها.

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