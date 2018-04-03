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الوطن

4 ورش عمل في المؤتمر الدولي بتمريض المنصورة

منذ 14 دقيقة
كتب: صالح رمضان
4 ورش عمل في المؤتمر الدولي بتمريض المنصورة

ورش عمل متخصصة

تنظم كلية التمريض، بجامعة المنصورة، بالتعاون مع كل من مستشفى الأطفال ومركزي الأورام والكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وجامعتي "كيس ويسترن" الأمريكية، و"بى إس جى" الهندية، 4  ورش عمل متخصصة في المجالات الفريدة على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع الذى يقام تحت عنوان "نحو مستقبل مشرق في التمريض والرعاية الصحية"، خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2018 ميلاديًا، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس الجامعة.

وتشمل ورش العمل زراعة الأعضاء، والرعاية الحرجة للمرضى، وأحدث طرق علاج الأورام، وطرق كتابة الأبحاث العلمية والنشر الدولي.

 وتستهدف هذه الورش تدريب طلاب مجال الرعاية الصحية في مجالات الطب، والصيدلة، والتمريض، والأسنان، والعلوم، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من عدة بلاد بهدف تبادل الثقافات والمهارات العلمية المتخصصة.

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