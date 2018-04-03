"حماية كوم أمبو " تسيطر على حريق بمخزن قطن في منطقة الألبان

تمكن رجال إدارة وحدة الحماية المدنية بكو أمبو بأسوان، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع في مخزن للقطن بمنطقة الألبان التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

تلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الحماية المدنية بكوم أمبو، بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة الألبان يفيد بنشوب حريق في مخزن قطن.

وعلى الفور أمر حسني بسرعة انتقال رجال الحماية والتعامل السريع مع البلاغ، وانتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وبمساعدة الأهالي جرى السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق دمر مخزن للقطن بالكامل ووصلت ألسنة النيران لعدد من العقارات السكنية المجاورة بدون خسائر في الأرواح، ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي.