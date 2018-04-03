انطلاق فعاليات منتدى الشباب العربي للبيئة الساحلية بمشاركة 14 دولة

انطلقت فعاليات منتدى الشباب العربي للبيئة الساحلية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، اليوم، على أن تستمر لـ3 أيام تحت شعار "التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل العربية"، بمشاركة ممثلي 14 دولة عربية وأفريقية، و2000 طالب جامعي، وحضور ممثلي جامعة الدول العربية، ووزارة الشباب، والإيسيسكو.

ويهدف المؤتمر إلى وضع آليات تنفيذية تضمن الحد من الظواهر السلبية التي تهدد البيئة الساحلية، وتفعيل دور الهيئات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على السياحة البيئية الساحلية، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب وتوعيتهم بالمخاطر البيئية، وبحث تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة العربية للمساهمة في حل المشكلات البيئية.

كما سيناقش المنتدى قضايا تتعلق بمستقبل الاستثمار الأمثل للشواطئ والبيئة الساحلية العربية.