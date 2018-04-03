"الأهلي": وضع رؤية ميثاق شرف يلزم "الأولتراس" بتسليم المتجاوزين للأمن

قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، إن النادي استقبل ممثل عن شباب رابطة "أولتراس أهلاوي" لبحث إمكانية عودة الجماهير للمدرجات.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الشباب يملك طاقة يجب أن تُستثمر في مكانها الصحيح، مُتابعًا: "هذه الطاقة ما لم تُوجه إلى الاتجاه الوطني، سيقوم الشياطين بتوجيهها في اتجاه سلبي ضد الوطن".

وأوضح، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل مع شباب الرابطة واتفق معهم على تهدئة الأوضاع والتركيز على الحيز المثالي للتشجيع دون الخروج عن النص، مشيرًا إلى أنهم التزموا في مباراة ولم يلتزموا في المباراة التي تلتها.

وأردف: "نتمني أن يُحاكم المتهمون من شباب الرابطة محاكمة عادلة، وهم أقروا بأنهم لاقوا معاملة طيبة من الشرطة وجهات التحقيق".

وأوضح، أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم المباريات برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، وعضوية مسئولين بالنادي، لوضع رؤية وميثاق شرف يلتزم بموجبه أعضاء الرابطة بعدم الخروج عن التشجيع إلى تسييس الأمور، وتسليم المتجاوزين منهم إلى الجهات الأمنية لينالوا عقابهم طبقًا للقانون.

وناشد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أمانة مؤتمرات الشباب في مكتب الرئيس السيسي، أن تحتوي الأزمة مع شباب الرابطة، موضحًا أنهم اعترفوا بخطئهم وأرادوا أن يعودوا إلى حضن الوطن.