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الوطن

"السياحة" تطالب "الطيران" بعدم توقيع غرامات لتغيير مواعيد رحلات العمرة

منذ 26 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"السياحة" تطالب "الطيران" بعدم توقيع غرامات لتغيير مواعيد رحلات العمرة

صورة معتمرين "أرشيفية"

خاطبت غرفة شركات السياحة شركات الطيران الناقلة للمعتمرين هذا العام لعدم توقيع أية غرامات على شركات السياحة حال تغيير مواعيد سفر المجموعات، وذلك بسبب تأخر الحصول على التأشيرات لتعثر إجراء البصمة الحيوية خلال الايام الماضية.

ومن جهته قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن تعذر إجراء البصمة لعدد كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية بسبب تعطل نظام وزارة الخارجية السعودية ورفض شركة تساهيل المنوط بها آخذ البصمة إجرائها للمواطنين إلا بعد عودة السيستم للعمل.

وأضاف لـ"الوطن" أن خسائر الشركات نتيجة إلغاء عدد من رحلات العمرة لتعذر قيام المسافرين بإجراء البصمة تقدر "بعدة ملايين".

 

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