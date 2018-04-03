عبور 253 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور من وإلى ليبيا 253 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، اليوم، 110 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالأسمنت، والحديد، والسيراميك، والأدوات الصحية، والرخام، والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البرى 143 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل ليبيا والقريبة من الحدود المصرية.