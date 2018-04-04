تسجيل الدخول

الوطن

سعفان: أصحاب الأعمال ساهموا بشكل كبير في حصول العمال على "أمان"

منذ 20 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
سعفان: أصحاب الأعمال ساهموا بشكل كبير في حصول العمال على "أمان"

محمد سعفان

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك إقبال كبير على شهادة "أمان المصريين" من كل طوائف المجتمع المصري.

وأضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن ما لفت انتباهه هو التجاوب الكبير من أصحاب الأعمال، لافتا إلى أنه كان يتوقع أن يكون هناك تعنت من أصحاب الأعمال في مسألة التأمين على العمال بشهادة أمان ولكنهم ساهموا بـ 50% من قيمة الشهادة على أن تتحمل الدولة الـ 50% الأخرى.

وأشار، إلى أنه يهدف إلى تغطية أكبر عدد ممكن من فئة العمالة المؤقتة أو عمال اليومية، داعيا كل أصحاب الأعمال إلى ضرورة المساهمة في الحصول على هذه الشهادة للعمال المتواجدين لديهم.

أخبار متعلقة
البنك الزراعي: صرف مستحقات أسرة متوفى من شهادة "أمان" لم يستغرق 7 أيام

البنك الزراعي: صرف مستحقات أسرة متوفى من شهادة "أمان" لم يستغرق 7 أيام
وكيل "قوى عاملة النواب": أغلب المصريين الآن لديهم شهادة "أمان"

وكيل "قوى عاملة النواب": أغلب المصريين الآن لديهم شهادة "أمان"
"البورصة": مليار جنيه مبيعات شهادة "أمان" في أقل من 3 أسابيع

"البورصة": مليار جنيه مبيعات شهادة "أمان" في أقل من 3 أسابيع
البنك الزراعي: 73 ألفا و950 عاملا حصلوا على شهادة أمان بـ123 مليونا

البنك الزراعي: 73 ألفا و950 عاملا حصلوا على شهادة أمان بـ123 مليونا
وزير القوى العاملة: أنا شخصيا استفدت من شهادة "أمان"

وزير القوى العاملة: أنا شخصيا استفدت من شهادة "أمان"

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

خبير عسكري: شريف إسماعيل ذكي ومهذب ولا يجيد الإعلان عن نفسه

خبير عسكري: شريف إسماعيل ذكي ومهذب ولا يجيد الإعلان عن نفسه

مصطفى يونس يؤيد بيان تصالح "أولتراس أهلاوي": "جاء متأخرا"

مصطفى يونس يؤيد بيان تصالح "أولتراس أهلاوي": "جاء متأخرا"

رئيس "المصريين الأحرار": التعليم الفني لن يتقدم سوى بإدراك قيمته

رئيس "المصريين الأحرار": التعليم الفني لن يتقدم سوى بإدراك قيمته

"صحة الفيوم": إضافة 4 مواقع جديدة في حملة الكشف عن "فيروس سي"

غلق 13 منشأة طبية خلال شهر بمركز سمسطا جنوب بني سويف

غلق 13 منشأة طبية خلال شهر بمركز سمسطا جنوب بني سويف

اختيارات الوطن

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

الأكثر قراءة

عاجل