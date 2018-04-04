سعفان: أصحاب الأعمال ساهموا بشكل كبير في حصول العمال على "أمان"

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك إقبال كبير على شهادة "أمان المصريين" من كل طوائف المجتمع المصري.

وأضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن ما لفت انتباهه هو التجاوب الكبير من أصحاب الأعمال، لافتا إلى أنه كان يتوقع أن يكون هناك تعنت من أصحاب الأعمال في مسألة التأمين على العمال بشهادة أمان ولكنهم ساهموا بـ 50% من قيمة الشهادة على أن تتحمل الدولة الـ 50% الأخرى.

وأشار، إلى أنه يهدف إلى تغطية أكبر عدد ممكن من فئة العمالة المؤقتة أو عمال اليومية، داعيا كل أصحاب الأعمال إلى ضرورة المساهمة في الحصول على هذه الشهادة للعمال المتواجدين لديهم.