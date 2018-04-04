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الوطن

سمير فرج: المشهد الإعلامي الحالي يحتاج لتعيين وزير

منذ 49 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سمير فرج: المشهد الإعلامي الحالي يحتاج لتعيين وزير

سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن مصر مليئة بالكوادر والكفاءات وأصحاب الخبرات، لافتًا إلى أن الإعلام المصري كان أكثر من رائع خلال الانتخابات الرئاسية.

وطالب "فرج"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" بتعيين وزيرًا للإعلام لعمل استراتيجية إعلامية، وحل مشكلات الصحف القومية، وحل مشكلة ماسبيرو، مؤكدًا أن المشهد الإعلامي يحتاج إلى وزير، وأن مشاكل الإعلام حلولها سهلة وبسيطة.

وأضاف أن أفضل فترة لعلاقة مصر مع الدول الخارجية كانت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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