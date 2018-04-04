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الوطن

ابنة حمدي الفخراني عن انتحار شقيقها: حاول هزيمة "الحوت الأزرق" فقتله

منذ 33 دقيقة
كتب: شريف سليمان
ابنة حمدي الفخراني عن انتحار شقيقها: حاول هزيمة "الحوت الأزرق" فقتله

حمدي الفخراني

قالت الدكتورة ياسمين الفخراني، ابنة البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، إن شقيقها انتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق.

وأضافت "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، أن الأسرة قرأت عن اللعبة وتحرت عنها، موضحةً أن أخيها فعل كل ما كان موجودًا بالفيديو تقريبًا، كما عثرت الأسرة على متعلقات اللعبة التي تتضمن إشارات وعلامات غريبة.

وأردفت، أن شقيقها حاول أن يهزمها ويكسر أسطورتها بسبب قوة إيمانه، إلا أنها هزمته. 

وأكدت الفخراني أن اللعبة يتم تحميلها على الهاتف الشخصي، للمشاركين فيها، موضحةً أن بها سحرًا يؤثر على اللاعبين ويجعلهم يقدمون على الإنتحار.

 

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