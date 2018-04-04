بالفيديو| طالبة تكشف كيفية إجبار ضحايا "الحوت الأزرق" على الانتحار

كشفت أمنية إحدى طالبات كلية الآداب، عن ممارسة عدد من الطلاب لعبة "حوت الأزرق"، موضحةً أن مؤسس اللعبة يحصل على البيانات الشخصية للمشاركين فيها.

وأكدت أمنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، إن اللعبة تستغرق 21 يومًا للسيطرة على عقول المشاركين فيها نظرًا لصغر أعمارهم، مشيرةً إلى أن قيام المشترك بجرح جسمه أهم شرط من شروط القبول في اللعبة.

وأضافت، أنه بعدما يتم السيطرة عليهم، يأمر مؤسس اللعبة بالانتحار مقابل عدم فضحه أو قتل أحد أفراد أسرته.