برلماني: وزير التنمية المحلية هددني وخلع لي حذائه.. "لازم يعتذر"

سرد سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، واقعة حدثت بينه وبين اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، موضحًا أن الوزير رفض مقابلته في مكتبه، وهدده وخلع حذاءه أمام الدكتور ماهر هاشم، مدير مكتب الوزير، بسبب شكواه من التعيينات.

وأضاف "الجوهري"، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس": "الواقعة دي أصابتني بالصدمة"، مطالبًا الوزير بالاعتذار للبرلمان والشعب المصري على التصرفات التي بدرت منه.

وكان اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، قد أطلق تصريحًا أغضب النواب، قال فيه: "ألقي طلبات توصيات أعضاء مجلس النواب في الزبالة".