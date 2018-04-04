بخيت: وزير التنمية المحلية مجتهد وناجح.. وأرفض المطالبة بإقالته

علق حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، على تصريح وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، بأنه يلقى طلبات النواب في سلة المهملات، موضحًا أنه من الممكن أن يقبل اعتذار أي شخص في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، حيث إن الجميع يسير في موكب واحد.

وأضاف "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس": "مش ده الخطأ إللي يخلينا نقول لوزير قدم استقالتك أو قبول الدعوات التي تطالب بإقالته"، موضحًا أن الجندي محترم وناجح، ولديه حسن نية في تصريحاته، ومجتهد جدًا.

وتابع: "يجب أن يعتذر، اعتذار الوزير أمام مجلس النواب حاجة كبيرة جدًا، وأبو بكر الجندي لا يقل وطنية عن أي برلماني".