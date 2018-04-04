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الوطن

محمود بدر عن اعتذار وزير التنمية المحلية: "ركيك وغير مقبول"

اليوم AM 07:24
كتب: خالد الأسمر
محمود بدر عن اعتذار وزير التنمية المحلية: "ركيك وغير مقبول"

محمود بدر

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن تصريحات اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، عن إلقائه لطلبات النواب في سلة المهملات، لم تكن على قدر المسئولية.

 وأضاف بدر، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنه أصدر تصريحاته وأهان النواب والشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية بـ3 أيام، والنواب لم يردوا عليه لانشغالهم بالانتخابات، معقبًا: "مكنش ينفع نسيب الملحمة ونرد على حاجات صغيرة".

ولفت إلى أن الوزير اعتاد على سوء تقدير الموقف في اللفظ والقول منذ وصوله الوزارة، وسبب أزمات كارثية منذ توليه المنصب، موضحًا أن تصريحات وزير التنمية تعطي الفرصة للأعداء، وتشكك الشعب في مجلس النواب، وأن الوزير اهتم بالتصريحات ولم يهتم بالإنجازات.

وتابع: "مجلس النواب مش مصطبة تتلقى الإهانات، واعتذاره ركيك وغير مقبول، وأقل شيء أن يأتي لمجلس النواب ويعتذر، وسيكون هناك حساسية كبيرة في التعامل معه بعد ذلك".

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