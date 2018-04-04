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الوطن

"الصحة": الطفلة "نوران" توفيت نتيجة تسمم في الدم ولا توجد أمراض معدية

منذ 22 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"الصحة": الطفلة "نوران" توفيت نتيجة تسمم في الدم ولا توجد أمراض معدية

الدكتور خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الطفلة نوارن طالبة إحدى المدارس الخاصة بالزمالك ذهبت للمستشفى تعاني من تأخر في الوعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنها كانت تعاني من تسمم دموي غير معدٍ وأن ذلك تسبب في وفاتها، مؤكدًا أن ذلك بسبب مرض غير معدٍ.

وأوضح مجاهد أنها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وأن المستشفى تردد عليه طفلان ومدرسة من نفس المدرسة ووالدة الطفلة أحضرت شقيقتها خوفًا من وجود عدوى لديها وأنهم جميعًا كانوا يعانون من نزلات برد.

وأوضح مجاهد أن وزارة الصحة شكَّلت لجنة من أجل فحص المدرسة وتبين لها أن المدرسة لا يوجد بها أي أمراض معدية.

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