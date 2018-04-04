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الوطن

"الوزراء": توزيع 600 ألف جهاز تابلت كمرحلة أولى لطلبة الثانوية العامة

منذ 9 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"الوزراء": توزيع 600 ألف جهاز تابلت كمرحلة أولى لطلبة الثانوية العامة

السفير أشرف سلطان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل ناقش في اجتماع أمس إجراءات تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في مدينة بورسعيد ومراجعة كل الآليات التي يتم تنفيذها داخل المحافظة لحين اكتمال النظام .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الشيخ مظهر شاهين في برنامجه "الشارع المصري" المذاع عبر فضائية "HBC"، أن الاجتماع ناقش مدى جاهزية استقبال المستشفيات والآليات التي يتم العمل من خلالها بشكل مؤقت لحين اكتمال النظام، فضلا عن اختيار الهيئات بموجب القانون.

وفيما يتعلق بالرقابة علي الجودة أقر سلطان بوجود عدد من اللجان سيتم إنشائها لمراجعة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التدفقات المادية وإنشاء قواعد البيانات خاصة بالمواطنين.

وأكد سلطان أن مجلس الوزاراء، وجه بتوزيع 600 ألف جهاز تابلت كمرحلة أولي لطلبة الثانوية العامة واستكمال التوزيع على مراحل، وأكد على أن التابلت أحد العناصر الخاصة التي تحظي باهتمام كبير، لأنه يعزز في سرعة الحصول علي المعلومات .

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