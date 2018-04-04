الجوهري: وفاء سالم قررت اعتزال الفن بسبب صدمة من شركة إنتاج

قال الفنان أحمد الجوهري، إن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي اتهموا الفنانة أمل رزق بـ"التمثيل" في الفيديو الذي نشرته تستغيث فيه بسبب مرضها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميار الببلاوي في برنامج «جراب حواء» المذاع على فضائية «LTC» أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة وأنها خرجت من المستشفى.

وأكد الجوهري أن شريف خير الله أصيب في حادثة سيارة بكسر في الجمجمة ولم يتم تحديد حالته حتى الآن.

وبخصوص حالة الفنانة وفاء سالم أكد الجوهري أنها قررت اعتزال الفن نهائيا، بعد تعرضها لوعكة صحية، موضحا أنها أصيبت بصدمة عصبية من إحدى شركات الإنتاج، مشددًا على أنها شخصية حساسة جدا.