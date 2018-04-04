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الوطن

اليوم.. تكريم 83 من أسر شهداء الجيش والشرطة في بني سويف

منذ 21 دقيقة
كتب: عمرو رجب
اليوم.. تكريم 83 من أسر شهداء الجيش والشرطة في بني سويف

المهندس شريف حبيب

يكرم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، خلال احتفالية كبرى بعنوان "يوم الوفاء "، اليوم، أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة في الفترة من 2011 حتى الآن، تقديرًا وعرفانًا لأرواح شهداء الواجب، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في مواجهة الإرهاب، لتعيش البلاد في أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة طريق التنمية لرخاء كل المصريين.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن تلك الاحتفالية تعد الأكبر من نوعها على أرض المحافظة، وتتضمن تكريم أسر وأبناء 83 شهيدا في الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي في مدينة بني سويف.

وأكد أن الاحتفالية تشهد حضور حاشد لأكثر من ألف شخصٍ من رموز المجتمع، وأسر وأقارب الشهداء، وزملاء أبناء الشهداء في المدارس، وجموع من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والشباب، ورجال الدين، فضلا عن العديد من القيادات، وكبار رجال الأعمال.

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