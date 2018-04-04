ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، القبض على موظف بتهمة انتحال صفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية، وذلك لطلب تعيين موظفين بإحدى شركات البترول.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "محمد. س. م"، (50 عامًا - مدير عام الشؤون القانونية بإحدى شركات تكرير البترول)، بانتحال "سيد. أ. م"، (56 عامًا - أخصائي إعلام بالهيئة العامة للاستعلامات)، صفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية، لطلب تعيين موظفين بالشركة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، واعترف بأنه طلب تعيين شخصين بالشركة، وقدم طلبا لرئيسها بصفته أخصائي إعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.