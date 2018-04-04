"أتوبيس هيئة" يعطّل حركة المرور في الجيزة

قال مصدر أمني مسؤول في الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنَّ سبب توقف الحركة المرورية في الاتجاهات القادمة من «ميدان الجيزة وشارعي الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن» في اتجاه منطقة الدقي وكوبري السادس من أكتوبر هو تعطل أتوبيس هيئة نقل عام في مطلع كوبري الدقي في اتجاه المهندسين.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنَّ إدارة مرور الجيزة تواصلت مع هيئة النقل العام وتمَّ الدفع بأتوبيس آخر لسحب المتعطل ولكنه عالق في الزحام ويحاول رجال المرور تحريك الأتوبيس يدويًا الآن لفتح الطريق جزئيًا أمام حركة المرور.