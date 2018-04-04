قطاع شرق الدلتا بـ"مستقبل وطن" يعقد اجتماعا تنظيميا لوضع آليات خطة عمل

عقد قطاع شرق الدلتا بحزب مستقبل وطن اجتماعا تنظيميا، بقيادة ماجد دياب رئيس قطاع شرق الدلتا، بمقر حزب مستقبل وطن بالدقهلية، بحضور هيئة مكتب قطاع شرق الدلتا وأمناء محافظات القطاع وأمناء التنظيم.

وتقدم"دياب" بالشكر لأمانات القطاع على مجهودهم الرائع في الانتخابات الرئاسية 2018.

وطالب "دياب" بسرعة الانتهاء من التشكيلات الحزبية بمحافظات القطاع وتقديم خطة عمل كل محافظة في الثلاثة أشهر القادمة .

وأكد دياب، ضرورة واستمرار الجهد والتواجد مع الجماهير والتواصل معهم خلال المرحله المقبلة، وذلك لأننا في مرحلة اختبار حقيقي.

وقال دياب، إنه يجب علينا العمل بكل جدارة لكي يظل حزب "مستقبل وطن" رقم واحد بين الأحزاب.

وناقش الاجتماع كيفية الاستعداد لدوري مستقبل وطن خلال الأيام المقبلة مع وضع تصور خاص لفعاليات شهر رمضان المبارك.

حضر الاجتماع ماجد دياب رئيس قطاع شرق الدلتا، ونبيل الدالي مساعد رئيس قطاع شرق الدلتا، وسعيد حسيب مساعد رئيس قطاع شرق الدلتا، وعبدالعزيز الصافي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية، وطارق مروان أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بالشرقية، وأمناء المحافظات الأخرى.