حذر في أسواق العملات بسبب توترات تجارية

شهدت أسواق العملات حالة من الحذر اليوم، في الوقت الذي بدا فيه أن المستثمرين غير قادرين على رسم صورة واضحة بخصوص تداعيات النزاع التجاري الصيني الأمريكي، وإن كانت عملة الملاذ الآمن الين الياباني ارتفعت مقابل الدولار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ألقت تلك التوترات بظلالها على انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية وأدت إلى عزوف واسع عن تكوين مراكز جديدة في الأصول عالية المخاطر.

وفي أسواق العملات، انخفض الدولار قليلا حيث راهن بعض المتعاملين على أن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية ورد بكين سيلحقان الضرر بالعملة الأمريكية، بينما بدا آخرون واثقين في إمكانية احتواء الخلاف.

وانخفض الدولار 0.2% ليجري تداوله عند 106.39 ين.

وتراجع اليورو 0.1% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2264 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.102.

ونزل الوون الكوري الجنوبي 0.5% إلى 1058.57 وون للدولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.7712 دولار أمريكي متلقيا دعما بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا فاق التوقعات في مبيعات التجزئة الأسترالية لشهر فبراير.