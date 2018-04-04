تسجيل الدخول

الوطن

حذر في أسواق العملات بسبب توترات تجارية

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
حذر في أسواق العملات بسبب توترات تجارية

أرشيفية

شهدت أسواق العملات حالة من الحذر اليوم، في الوقت الذي بدا فيه أن المستثمرين غير قادرين على رسم صورة واضحة بخصوص تداعيات النزاع التجاري الصيني الأمريكي، وإن كانت عملة الملاذ الآمن الين الياباني ارتفعت مقابل الدولار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ألقت تلك التوترات بظلالها على انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية وأدت إلى عزوف واسع عن تكوين مراكز جديدة في الأصول عالية المخاطر.

وفي أسواق العملات، انخفض الدولار قليلا حيث راهن بعض المتعاملين على أن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية ورد بكين سيلحقان الضرر بالعملة الأمريكية، بينما بدا آخرون واثقين في إمكانية احتواء الخلاف.

وانخفض الدولار 0.2% ليجري تداوله عند 106.39 ين.

وتراجع اليورو 0.1% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2264 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.102.

ونزل الوون الكوري الجنوبي 0.5% إلى 1058.57 وون للدولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.7712 دولار أمريكي متلقيا دعما بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا فاق التوقعات في مبيعات التجزئة الأسترالية لشهر فبراير.

أخبار متعلقة

الذهب ينخفض مع صعود أسواق الأسهم بعد بيانات الوظائف الأمريكية

الذهب ينخفض مع صعود أسواق الأسهم بعد بيانات الوظائف الأمريكية
رئيس الاحتياطي الفيدرالي: تقلبات أسواق الأسهم لن توقف رفع سعر الفائدة

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: تقلبات أسواق الأسهم لن توقف رفع سعر الفائدة
الذهب يتراجع عند التسوية مع تعافي أسواق الأسهم

الذهب يتراجع عند التسوية مع تعافي أسواق الأسهم
أسعار النفط ترتفع مع تعافي أسواق الأسهم العالمية

أسعار النفط ترتفع مع تعافي أسواق الأسهم العالمية
انتعاش معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بفضل البتروكيماويات

انتعاش معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بفضل البتروكيماويات
أسعار النفط ترتفع 1% مع استقرار أسواق الأسهم

أسعار النفط ترتفع 1% مع استقرار أسواق الأسهم
رجل أعمال أمريكي: هبوط أسواق الأسهم المقبل سيكون الأسوأ على الإطلاق

رجل أعمال أمريكي: هبوط أسواق الأسهم المقبل سيكون الأسوأ على الإطلاق

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

بدء عرض "قصقوصة" في رابع أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

بدء عرض "قصقوصة" في رابع أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

احتفالات "أعياد الربيع" على "الشبكة الثقافية" بـ4 لغات

احتفالات "أعياد الربيع" على "الشبكة الثقافية" بـ4 لغات

منى محرز تستعرض نتائج دراسة تقيم المخزون السمكي في بحيرة ناصر

منى محرز تستعرض نتائج دراسة تقيم المخزون السمكي في بحيرة ناصر

"البخور" يعود إلى قداسات الكنائس بعد توقف لمدة 3 أيام غدا

"البخور" يعود إلى قداسات الكنائس بعد توقف لمدة 3 أيام غدا

"أوقاف العبور" تفتح 4 فصول محو أمية بمساجدها

"أوقاف العبور" تفتح 4 فصول محو أمية بمساجدها

اختيارات الوطن

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الأكثر قراءة

عاجل