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الوطن

البحرين تعلن اكتشاف 80 مليار برميل من النفط الصخري

منذ 19 دقيقة
كتب: أ ف ب
البحرين تعلن اكتشاف 80 مليار برميل من النفط الصخري

أرشيفية

أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، في المنامة اليوم، أن البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل، ما قد يحوّل المملكة الصغيرة إلى قوة نفطية.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، إن العمل جار لتحديد الكمية التي يمكن استخراجها من الحقل، مشيرا كذلك إلى أن الحقل يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي تراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل، وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

ويقع الحقل في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود المملكة وبمساحة تقدر بنحو ألفي كيلومتر مُربع. وهذا أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين اول بئر للنفط فيها.

وقال وزير النفط البحريني إن فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يبذل حاليا "جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الإنتاج خلال 5 سنوات".

كما يجري العمل على دراسة "الجدوى الاقتصادية" لهذا الاكتشاف، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هيليبرترون" الأمريكية للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.

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