تأسيس "مجلس شيوخ" في ليبيا بمراقبة الحكومة

أكد ملتقى مدينة أجدابيا الليبية أنه سيعلن عن مجلس شيوخ ليبيا، يومي 25 و26 أبريل تحت مسمي ملتقى السلام، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وأوضح الملتقى، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن مجلس شيوخ ليبيا سيكون أعلى سلطة تشريعية في البلاد وسيسقط جميع الأجسام الموجودة الأن.

وأضاف أن من أهم أهدافه ضمان جميع حقوق الليبيين، ومحاسب الحكومة ويكون جهة رقابية عليها، وكذلك يضمن حق الجيش ويضمن تضحياته في محاربة الإرهاب طوال السنوات الماضية.

وتابع: "بعد إعلان مجلس شيوخ ليبيا بالتراضي و المحبة بين كل شيوخ ليبيا الذين أتو من الشرق والغرب والشمال والجنوب إلى مدينة إجدابيا، سيكون هناك خطوات أخرى ما بعد هذا الإعلان".