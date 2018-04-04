بنك ناصر: 17 مشروعا للمتعافين من الإدمان تجاوزت قيمتها مليون جنيه

أكد الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن إجمالي عدد القروض المقدمة من البنك للمتعافين من المخدرات بلغ 17 قرضا بقيمة تجاوزت المليون جنيه.

وأضاف فاروق أن قيمة القرض الواحد تبلغ 80 ألف جنيه بحد أقصى، ويسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة 10.5% سنويا، في إطار مبادرة بداية جديدة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.

وأوضح فاروق أنه تسهيلا على الحالات في توفير فرص عمل لهم وفي محاولة لتخفيف إجراءات التقديم للحصول على تمويلات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإشراف الدكتور عمرو عثمان، تحويل ملفات الحالات متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي، معتمد من الصندوق أيضا، يفيد بتعافي الحالة من التعاطي وكذلك خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الشهور العشرة الأخيرة، إضافة إلى الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة.

وأشار فاروق إلى أن بنك ناصر الاجتماعي كان قد وقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في يوليو 2015، ينص على منح تمويل للمتعافين لإنشاء مشروعات لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية والدمج من جديد في المجتمع، في إطار تحقيق هدف البنك في توفير فرص للتشغيل والمساهمة في حل مشكلات المجتمع.

ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي بدوره المتكامل لتوفير برامج الوقاية من المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج والتأهيل المجاني والتعافي والدمج بمتابعة مشروعات المتعافين الممولة من بنك ناصر الاجتماعي، وإلقاء الضوء على النماذج المميزة تشجيعا على زيادة المستفيدين.

‎جدير بالذكر أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، كانت قد أكدت أن توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من خلال مبادرة "بداية جديدة" تهدف إلى منح قروض صغيرة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات متناهية الصغر تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، إضافة إلى إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه.