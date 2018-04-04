"أمن الدولة" تواصل التحقيق في قضية أبوالفتوح

تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، في الاتهامات المنسوبة له بتولي قيادة في جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخليا وخارجيا.

وعقدت النيابة جلسة تحقيق مع أبوالفتوح، مساء الإثنين الماضي، في إطار استكمال التحقيقات.

وألقي القبض على رئيس حزب مصر القوية قبل عدة أسابيع بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من نيابة أمن الدولة العليا في القضية وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، على أن تواصل النيابة التحقيق معه في جلسات تالية.