لأول مرة بمؤتمر "عين شمس" السنوي الدولي معرض لـ"أبحاث القطاع الطبي"

تفقد صباح اليوم الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و نائب رئيس المؤتمر العلمي السنوي السابع "عالمية وانطلاق" معرض أبحاث القطاع الطبي والمقام على هامش جلسات القطاع الطبي لؤتمر الجامعة الدولي السنوي السابع.

وأوضح عبد الناصر سنجاب، أن المعرض يقام للمرة الأولى ضمن فاعليات المؤتمر، حيث يضم أكثر من 50 بحثًا علميًا من أبحاث المشاركين في مجالات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم.

وأكد أن هذا المعرض يفتح المجال أمام الباحثين لاستعراض مشروعاتهم البحثية بشكل جديد ومركز بما يمكن من سهولة اطلاع المهتمين بالمجال على التعرف عليها.