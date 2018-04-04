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الوطن

خبير عراقي: الحكومة قد تنفذ عمليات ضد "داعش" داخل سوريا

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
خبير عراقي: الحكومة قد تنفذ عمليات ضد "داعش" داخل سوريا

سوريا

قال خبير مقرب من الحكومة العراقية، اليوم، إن "العراق ربما ينفذ عمليات بقوات خاصة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، لمنع مقاتليه من التسلل عائدين إلى العراق".

وأكد هشام الهاشمي الذي يقدم استشارات لعدة حكومات منها حكومة بغداد بخصوص تنظيم داعش، أنه "قد يتم إنزال القوات في سوريا لكن الخطة لا تتضمن في المرحلة الحالية إرسال قوات برية عبر الحدود".

‬وقال بحسب رويترز: "إلى الآن المخطط هو إنزالات للقوات الخاصة، وليس تحريك قوات برية داخل سوريا".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن النصر على التنظيم في العراق في ديسمبر، لكنه وصف يوم الأحد وجود المتشددين في سوريا باعتباره "خطرا حقيقيا".

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