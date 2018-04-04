بعد القمة.. تركيا وروسيا وإيران: نعمل على وقف إطلاق النار في سوريا

تعهد الرؤساء التركي والروسي والإيراني، اليوم، خلال قمة في أنقرة بالتعاون من أجل التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في سوريا، بحسب بيان صدر إثر القمة.

وكرر رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني "عزمهم على التعاون الكثيف في سوريا بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين أطراف النزاع"، وفق البيان.

وأكدوا عزمهم "على تسريع جهودهم لضمان الهدوء على الأرض وحماية المدنيين في مناطق خفض التوتر وتسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق".

ورعت موسكو وطهران اللتان تدعمان دمشق وأنقرة التي تدعم مقاتلي المعارضة عملية آستانا التي أتاحت خصوصا إعلان 4 مناطق لخفض التوتر بهدف الحد من المواجهات في سوريا.