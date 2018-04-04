رئيس "الوطنية للإعلام" يطالب مسؤولي التطوير بتقارير عن نسب المشاهدة

كشف مصدر داخل الهيئة الوطنية للإعلام، إن حسين زين رئيس الهيئة، طلب من الجهات المسئولة عن تطوير القناة الأولى، بتقديم تقرير كامل عن نسبة مشاهدة القناة بعد مرور شهرين على بداية التطوير.

وأكد المصدر، أن "زين" طالب بأن يتضمن التقرير كل برنامج على حدة، بالإضافة إلى المشاكل والأزمات التي شابت بعض البرامج في الأسابيع الأولى له، وخطط البرامج في الفترة المقبلة، بحيث لا تدخل هذة البرامج في مرحلة تكرار الضيوف أو البرامج التي يتم مناقشتها.

يذكر أن برامج التطوير تتضمن "مصر النهاردة"، "الست هانم"، "الطباخ"، "كورة كل يوم".