مميش يهنئ السيسي بتوليه فترة رئاسية ثانية

هنأ الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري العظيم في قيادته الحكيمة للبلاد للولاية الثانية.

كما هنأ العاملون بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس رئيس الجمهورية على ثقة الشعب المصري في سيادته والتي تدل على وعي هذا الشعب العظيم، لمجهودات القائد عبدالفتاح السيسي آملين أن يسدد الله خطاه بكل الخير لمصرنا الحبيبة وشعبها.

وكما عاهد الريس عبدالفتاح السيسي شعبه على العمل واستكمال مسيرة البناء والتنمية، يعاهد جميع العاملون بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بإستكمال مسيرة التنمية والبناء في محور تنمية قناة السويس.