تسجيل الدخول

الوطن

16 أبريل.. قيد حقوق اكتتاب "الكابلات الكهربائية" بالبورصة

منذ 7 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
16 أبريل.. قيد حقوق اكتتاب "الكابلات الكهربائية" بالبورصة

البورصة

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد حق اكتتاب الكابلات الكهربائية المصرية منفصلا عن السهم الأصلي، والناتج عن زيادة رأس المال، بواقع 164.18 مليون حق. 

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إدراج الحق في الاكتتاب بأسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 16 أبريل الجاري.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 15.76 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 83.6 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

أخبار متعلقة

"البورصة" تربح 5.3 مليار جنيه تزامنا مع إعلان السيسي رئيسا لمصر

"البورصة" تربح 5.3 مليار جنيه تزامنا مع إعلان السيسي رئيسا لمصر
"البورصة" تحدد الحدود السعرية لحقوق شركتين بتعاملات اليوم

"البورصة" تحدد الحدود السعرية لحقوق شركتين بتعاملات اليوم
«عبدالحميد»: تطوير منطقة «البورصة» ضمن «القاهرة الخديوية»

«عبدالحميد»: تطوير منطقة «البورصة» ضمن «القاهرة الخديوية»
البورصة: الإصلاح الاقتصادي أدى إلى طفرة في تاريخ الاحتياطي النقدي

البورصة: الإصلاح الاقتصادي أدى إلى طفرة في تاريخ الاحتياطي النقدي
"البورصة": مليار جنيه مبيعات شهادة "أمان" في أقل من 3 أسابيع

"البورصة": مليار جنيه مبيعات شهادة "أمان" في أقل من 3 أسابيع

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

رئيس "الوطنية للإعلام" يطالب مسؤولي التطوير بتقارير عن نسب المشاهدة

رئيس "الوطنية للإعلام" يطالب مسؤولي التطوير بتقارير عن نسب المشاهدة

رئيس "الوطنية للإعلام" يوجه بالتعاون بين قطاعات "الأخبار" و"الأقاليم"

رئيس "الوطنية للإعلام" يوجه بالتعاون بين قطاعات "الأخبار" و"الأقاليم"

السبت.. ختام فعاليات مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

السبت.. ختام فعاليات مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

مصادر برلمانية: زيارة رئيس الوزراء وأبو بكر الجندي لـ"النواب" للاعتذار

مصادر برلمانية: زيارة رئيس الوزراء وأبو بكر الجندي لـ"النواب" للاعتذار

16 أبريل.. قيد حقوق اكتتاب "الكابلات الكهربائية" بالبورصة

16 أبريل.. قيد حقوق اكتتاب "الكابلات الكهربائية" بالبورصة

اختيارات الوطن

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

رحلات شم النسيم «سبوبة» الطلبة قبل الامتحانات

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الحمل فى اليابان بالدور وعقوبة لمن تخالف

الأكثر قراءة

عاجل