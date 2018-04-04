16 أبريل.. قيد حقوق اكتتاب "الكابلات الكهربائية" بالبورصة

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد حق اكتتاب الكابلات الكهربائية المصرية منفصلا عن السهم الأصلي، والناتج عن زيادة رأس المال، بواقع 164.18 مليون حق.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إدراج الحق في الاكتتاب بأسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 16 أبريل الجاري.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 15.76 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 83.6 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.