ندوات لتنشيط زراعة القطن في البحيرة

شدد الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على إقامة ندوات توعية وتنشيط لزراعة القطن، وفي هذا الصدد، نفذت المديرية برنامج ندوات تنشيط زراعة القطن بمراكز القطن بالمحافظة، خلال الفترة من 2018/3/14 حتى 2018/4/3.

وتم تنفيذ البرنامج بإشراف المهندس سمير الحلاج مدير عام الزراعة، والمهندس محمد رجب عباس مدير عام المكافحة، والمهندس نصر الدد أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإشراف على المكافحة بالمراكز.

ويهدف البرنامج إلى الالتقاء بجهاز القطن بالمراكز ونشر التوصيات الفنية الخاصة بالصنف 86 الذي سيتم زراعته هذا العام وتلافى الأخطاء الشائعة في التعامل مع الصنف مع شرح خطة المكافحة المتكاملة لمحصول القطن هذا العام.

وقد تحقق الهدف من البرنامج حيث تلاحظ إقبال المزارعين على صرف بذرة القطن وجارٍ تجهيز مساحات القطن حاليا حيث تم زراعة 143 فدانا قطنا حتى الآن مقابل 26 فدانا في نفس التوقيت من العام الماضي وجارٍ أيضا عمل ندوات توعية في جمعيات القطن الرئيسية في المراكز بمعرفة أجهزة الإدارات المختلفة.