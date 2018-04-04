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الوطن

رسميا.. السعودية ترفع الحظر عن الفلفل والفراولة

منذ 48 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
رسميا.. السعودية ترفع الحظر عن الفلفل والفراولة

الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الخدمات والمتابعة

قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الخدمات والمتابعة، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أرسلت خطابًا رسميًا برفع الحظر على واردات الفراولة والفلفل المصري.

وأضاف لـ"الوطن"، أن القرار جاء بعد إطلاع سلطات الحجر السعودي على تطبيق المنظومة الجديدة خلال الزيارة الأخيرة للوفد المصري وذلك وفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

وأشار إلى أن ذلك القرار يأتي بناءً على التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة.

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